Эксперт рассказал, чем руководствовался Порошенко, вводя военное положение

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в тех областях Украины, где он не пользуется поддержкой, чтобы ограничить там политическую деятельность оппонентов перед выборами 2019 года, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
"Если наложить те области, в которых введено военное положение, на те области, в которых Порошенко не получил большинства на прошлых выборах президента (состоялись в 2014 году), то они практически совпадают", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
"Для того чтобы ограничить там политическую деятельность и повысить свои шансы на выход во второй тур, он в этих областях создал максимальные проблемы для своих нынешних оппонентов", — пояснил Жарихин.
Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, Порошенко, однако, пока не заявлял о планах баллотироваться на пост. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 13,2%, за Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 6,8% избирателей.