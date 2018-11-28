Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Черном море, сообщил источник

АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону напряженность между РФ и Украиной в Черном море, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в среду. Ранее в среду Эрдоган обсуждал эту же тему с президентами России Владимиром Путиным и Украины – Петром Порошенко.
"Наш президент провел сегодня телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также напряженную ситуацию, сложившуюся между Россией и Украиной в Черном море. Наш президент поделился с американским коллегой информацией о проведенных сегодня телефонных переговорах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко", — сказал собеседник агентства.
Российский президент Владимир Путин ранее обратил внимание, что украинские корабли незаконно вошли в территориальные воды, которые были российскими еще до присоединения Крыма, назвал инцидент нечистоплотной игрой на обострение с целью подавления политических противников нынешней киевской власти и указал на признаки заготовленной заранее провокации.