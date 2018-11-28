Минобороны Украины готовится провести стрельбы по морским целям

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Украины намерено организовать учебные стрельбы по морским целям, заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Родион Тимошенко.

"В ближайшее время мы планируем провести, в декабре месяце, стрельбы из комплекса С-125 2-Д1 по морским и надводным целям. Комплекс выполняет задачи как по защите воздушного пространства государства, так и по обороне с моря", — цитирует Тимошенко телеканал "112 Украина".

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

Все корабли были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Суд арестовал моряков, находившихся на украинских кораблях. На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ президента страны Петра Порошенко о введении военного положения в ряде областей страны.