Грушко объяснил, почему Россия не воспринимает всерьез призывы НАТО

БЕРЛИН, 28 ноя — РИА Новости. Россия не будет всерьёз воспринимать призывы НАТО к деэскалации, пока не будут предприняты конкретные шаги, включая восстановление контактов военных специалистов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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"Для того чтобы всерьез перейти к соответствующей работе, необходимо восстановление контактов по военной линии. Поэтому мы еще раз сказали и продолжаем рассказывать всем нашим партнерам, что мы эти заявления слышим, но серьезно их воспринимать не будем до тех пор, пока эти призывы к деэскалации не будут подкреплены конкретными шагами. И в качестве первого шага, что необходимо сделать, это восстановить нормальные контакты на брюссельской площадке по линии военных специалистов", — сказал Грушко журналистам.