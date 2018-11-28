Перенос выборов на Украине изменит отношения с Западом, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Перенос выборов на Украине из-за военного положения нанес бы сильный удар по отношениям с Западом, считает эксперт центра исследований проблем мира и безопасности GRIP Дени Жакмен.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. После инцидента в среду Киев на 30 дней ввел военное положение в 10 из 24 областей страны Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

"Принятый текст, по-видимому, является сокращенным вариантом военного положения, его действие ограничено прибрежными и пограничными районами, продолжительность — 30 дней, несмотря на ошибочную версию текста, который объявлял 60 дней", — сказал эксперт РИА Новости, анализируя решение украинских властей.

"Но если военное положение продлится после 26 декабря, это абсолютно все изменит. И если бы выборы были перенесены, это был бы очень сильный удар по отношениям с западными странами", — полагает он.

Пока же, считает исследователь, военное положение никакого влияния на выборы не оказывает, если не считать "немного усиленный имидж для Порошенко как главнокомандующего".

Кроме того, отмечает аналитик, "на данный момент и оппозиция, похоже, поддерживает закон, во всяком случае "Самопомощь" проголосовала за, "Батькивщина" была вовлечена в процесс".

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Изначально Порошенко предложил ввести военное положение по всей Украине на 60 дней, позже — на 30 дней во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря, ряд кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность президента. При этом Порошенко еще не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. За Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 6,8% избирателей.