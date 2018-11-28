Перенос выборов на Украине изменит отношения с Западом, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Перенос выборов на Украине из-за военного положения нанес бы сильный удар по отношениям с Западом, считает эксперт центра исследований проблем мира и безопасности GRIP Дени Жакмен.
"Принятый текст, по-видимому, является сокращенным вариантом военного положения, его действие ограничено прибрежными и пограничными районами, продолжительность — 30 дней, несмотря на ошибочную версию текста, который объявлял 60 дней", — сказал эксперт РИА Новости, анализируя решение украинских властей.
"Но если военное положение продлится после 26 декабря, это абсолютно все изменит. И если бы выборы были перенесены, это был бы очень сильный удар по отношениям с западными странами", — полагает он.
Пока же, считает исследователь, военное положение никакого влияния на выборы не оказывает, если не считать "немного усиленный имидж для Порошенко как главнокомандующего".
Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Изначально Порошенко предложил ввести военное положение по всей Украине на 60 дней, позже — на 30 дней во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.
Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря, ряд кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность президента. При этом Порошенко еще не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. За Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 6,8% избирателей.