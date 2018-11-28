Кремль отреагировал на возможную отмену встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Кремль не получал официальной информации об отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подготовка к встрече продолжается, основными темами переговоров могут стать стратегическая стабильность, международная проблематика и отношения между двумя странами.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения о том, что американский президент может отменить встречу с Путиным на саммите G20 из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

"Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии", — сказал Трамп, добавив, что ждет от спецслужб полного отчета об инциденте в ближайшее время.

Песков отметил, что стоит уточнить, что именно американский президент назвал агрессией.

"Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей — это одно. Можно спорить, была это агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попыток нарушения государственной границы России — это другое. Мы с этим не согласны", — сказал он.

При этом пресс-секретарь добавил, что встреча согласована, а подготовка к ней продолжается.

"Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем", — пояснил он.

Кроме того, напомнил Песков, накануне вечером пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что Трамп проведет двусторонние переговоры с российским лидером на G20.

Искать точки соприкосновения

Сам президент России заявил, что надеется на встречу с Трампом в Аргентине.

При этом он отметил, что США нужно отказаться от политики односторонних, политически мотивированных, незаконных с точки зрения международного права мер и искать точки соприкосновения.

"Мы к этому готовы, мы хотим этого, я об этом много раз говорил", — напомнил Путин, добавив, что и Трамп, по его мнению, настроен на эту работу.

"Насколько я представляю, я чувствую, и он сам мне об этом говорил, мы в Париже вместе обедали, сидели друг напротив друг, в течение часа примерно разговаривали друг с другом и с другими коллегами, которые рядом сидели. В принципе, насколько я понимаю, президент Трамп настроен в целом позитивно, надо найти эти точки соприкосновения. И — это уже не от меня, от администрации зависит — найти какой-то общий консенсус внутри самих Соединенных Штатов, который настроил бы всю американскую элиту на такую работу со своими партнерами", — сказал глава государства.

Как может пройти встреча

Саммит G20 в Аргентине пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Встреча Путина с Трампом планируется на второй день, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он пояснил, что сначала российский лидер встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель за рабочим завтраком, а затем у него будет ряд двусторонних встреч, в том числе и с президентом США.

По словам Ушакова, беседа с Трампом будет состоять из двух частей: тет-а-тет и с участием ключевых членов делегации.

"Характер беседы, ее содержание, ее продолжительность, если хотите, полностью будут зависеть от лидеров. Они выберут основные темы для обсуждения", — сказал помощник президента.

Он отметил, что эта беседа может стать продолжением диалога в Хельсинки. По его словам, российская сторона видит три крупных блока вопросов для обсуждения: обеспечение стратегической стабильности, международная проблематика и двусторонние отношения.

"По встрече с Трампом сейчас разные какие-то сигналы приходят, но я что хотел бы сказать, что эта встреча в одинаковой степени нужна обеим сторонам, она, естественно, важна и с точки зрения дальнейшего развития ситуации вообще в мире", — заключил Ушаков.

Накопилось много вопросов

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что претензии к России из-за провокации Киева не должны помешать встречеПутина и Трампа.

"Заявления об отмене переговоров в Аргентине, на мой взгляд, скорее больше рассчитаны на публику, это снова может быть своеобразный пиар-ход", — сказал он журналистам.

По мнению депутата, сейчас между Россией и США накопилось довольно много "реально важных для мировой стабильности и безопасности вопросов, которые необходимо обсудить".

"Очень надеюсь, что встреча состоится", — заключил он.

Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию, направляясь к Керченскому проливу, и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.

Российские пограничники задержали все три корабля. При этом им пришлось применить оружие. Трое из 24 украинских моряков получили ранения, им оказали медицинскую помощь.

ФСБ возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы. Всех украинских военных задержали, часть из них Киевский суд Симферополя уже отправил под стражу.

Украинские власти обвинили Россию в "агрессии" и ввели в нескольких областях военное положение.

Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.

При этом глава государства подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.