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Отец Бутиной рассказал в письме Путину о пытках дочери в тюрьме

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Задержание Марии Бутиной в США (167)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОтец заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин. Архивное фотоОтец заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной рассказал в письме президенту Владимиру Путину о пытках дочери в тюрьме, сообщается в Telegram-канале RT.

Мария Бутина. Архивное фото
© AP Photo
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"Жду его (Путина) вмешательства в процесс, во все события, которые происходят вокруг моей дочери Марии Бутиной. Как оно будет выглядеть, мне сложно сказать. Но ситуация сейчас такова, что для тех структур, которые занимаются Марией, эти вопросы решить невозможно", — приводит телеканал слова мужчины.

В приводимом RT письме говорится, что отец Бутиной считает необходимым обратиться к президенту с просьбой вмешаться.

"Не имея возможности в справедливом суде доказать ее невиновность, американские власти поставили себе задачу сломить ее, заставив признать не совершенные ею преступления. К ней применяют изощренные пытки: две недели в тюрьме ей не давали спать, будив ее каждые 15 минут; содержали в холодном помещении, отказывали в медицинской помощи; подвергали унизительным обыскам с раздеванием, на протяжении заключения подвергают неоднократным, длительным, одиночным изоляциям, которые, в общей сложности, уже составили почти три месяца", — говорится в письме.

Автор пишет, что такому обращению в США подвергают "лишь матерых уголовников и заключенных с нарушенной психикой".

Рисунок заседания Федерального суда в Вашингтоне по делу Марии Бутиной. Архивное фото
© AP Photo / Dana Verkouteren
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"Я обращаюсь к вам потому, что не уверен в возможности обычного человека вынести подобные испытания. И, я не знаю, сколько еще сможет вынести Мария, не признав несуществующую вину", — говорится в письме.

Отец Бутиной попросил Путина взять ситуацию под личный контроль и способствовать в оказании помощи защищающим ее американским адвокатам.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

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