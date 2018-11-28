Отец Бутиной рассказал в письме Путину о пытках дочери в тюрьме

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной рассказал в письме президенту Владимиру Путину о пытках дочери в тюрьме, сообщается в Telegram-канале RT.
В приводимом RT письме говорится, что отец Бутиной считает необходимым обратиться к президенту с просьбой вмешаться.
"Не имея возможности в справедливом суде доказать ее невиновность, американские власти поставили себе задачу сломить ее, заставив признать не совершенные ею преступления. К ней применяют изощренные пытки: две недели в тюрьме ей не давали спать, будив ее каждые 15 минут; содержали в холодном помещении, отказывали в медицинской помощи; подвергали унизительным обыскам с раздеванием, на протяжении заключения подвергают неоднократным, длительным, одиночным изоляциям, которые, в общей сложности, уже составили почти три месяца", — говорится в письме.
Автор пишет, что такому обращению в США подвергают "лишь матерых уголовников и заключенных с нарушенной психикой".
Отец Бутиной попросил Путина взять ситуацию под личный контроль и способствовать в оказании помощи защищающим ее американским адвокатам.
Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".