В Грузии оппозиция заявила о более 800 нарушений на выборах президента

Местные жители голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 ноября 2018

Местные жители голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 ноября 2018

ТБИЛИСИ, 28 ноя – РИА Новости. Оппозиционное объединение "Сила в единстве", кандидат от которого Григол Вашадзе участвует во втором туре президентских выборов в Грузии, заявляет, что зафиксировало более чем 800 нарушений в ходе голосования.

На сайте объединения изображена карта Грузии, на которой красными точками отмечены избирательные участки, где, по данным оппозиционеров, выявлены нарушения. На данный момент сообщается о 818 нарушениях.

Граждане Грузии в среду во втором туре выбирают нового президента, срок его полномочий составит шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое число голосов по итогам первого тура выборов, который прошел 28 октября.