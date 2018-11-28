ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя — РИА Новости. Финляндия присоединилась к программе Европейского наследия, специальный знак которой может быть предоставлен достопримечательностям или объектам в Евросоюзе, имеющим особое значение для культуры континента, рассказала в среду РИА Новости представитель финского министерства культуры и образования Пайви Салонен.

Программа Европейского наследия была создана Еврокомиссией в 2014 году, когда специальным знаком были отмечены первые объекты. Сейчас их насчитывается 38 и их число растёт. Из 28 государств ЕС четыре не участвуют в программе. Объекты, отмеченные знаком, должны соответствовать определенным критериям, и они не должны получать финансирование из бюджета ЕС.

"Финляндия приняла решение участвовать в программе Европейского наследия. Отметка этой программы может быть предоставлена ​​объектам в ЕС, которые имеют особое значение для европейской истории и культуры", — рассказала Салонен.

В минкульте отмечают, что цель проекта — повысить осведомленность жителей об истории Европы и разнообразном культурном наследии.

Отбором объектов занимается группа независимых экспертов, которым государства-члены могут каждые два года предлагать кандидатов для рассмотрения. Знак может быть предоставлен не более чем двум объектам за каждые два года, уточнили в финском минкульте.