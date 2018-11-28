Ушаков прокомментировал намерения США выйти из ДРСМД

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В контексте намерений США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности важно не допустить бессмысленной гонки вооружения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в преддверии встречи президентов РФ и США.

Планируется, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в рамках предстоящего саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.

"Крайне важно не допустить разбалансировки системы международной безопасности, не допустить неконтролируемой и бессмысленной гонки вооружения. Мы уже передавали американцам предложения по выстраиванию диалога в области контроля над вооружениями", — сказал Ушаков.