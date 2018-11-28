МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вице-канцлер Германии, министр финансов Олаф Шольц предложил сделать Европейский Союз новым постоянным членом Совета Безопасности ООН вместо Франции, сообщает телеканал n-tv.

Постоянными членами СБ ООН являются Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.

По информации телеканала, Шольц заявил, выступая в Берлинском университете имени Гумбольдта, что место Франции в Совбезе ООН следует превратить в постоянное место Евросоюза в среднесрочной перспективе.

"Взамен этого Франция могла бы на постоянной основе предлагать посла ЕС в ООН. Мне очевидно, что для этого, наверняка, потребуется провести определенную разъяснительную работу в Париже, однако это было бы смелой и мудрой целью", — заявил Шольц, отметив, что ЕС "должен говорить одним голосом в Совбезе ООН".

Шольц подчеркнул, что "сильная и справедливая Европа" отвечает интересам Германии.