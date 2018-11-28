В Москве надеются, что Волкер изменит отношение к Киеву, заявил Лавров

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия надеется, что спецпредставитель Вашингтона по урегулированию на Украине Курт Волкер будет играть роль дипломата, который стремится добиться согласия между конфликтующими сторонами и откажется от роли защитника любых действий Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мне бы очень хотелось, чтобы представитель США по украинскому урегулированию (Курт) Волкер все-таки играл роль действительно представителя, который стремится добиться согласия между конфликтующими сторонами. Прежде всего, между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском с другой. Пока же господин Волкер выступает в роли ярого, некритичного защитника любых провокационных действий киевского режима", — заявил Лавров на брифинге в Женеве.

Ранее спецпредставитель Вашингтона по урегулированию на Украине Курт Волкер заявил, что США хотели бы, чтобы европейские союзные страны "более пристально" рассмотрели возможности расширения санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе