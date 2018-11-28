В Москве надеются, что Волкер изменит отношение к Киеву, заявил Лавров

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия надеется, что спецпредставитель Вашингтона по урегулированию на Украине Курт Волкер будет играть роль дипломата, который стремится добиться согласия между конфликтующими сторонами и откажется от роли защитника любых действий Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее спецпредставитель Вашингтона по урегулированию на Украине Курт Волкер заявил, что США хотели бы, чтобы европейские союзные страны "более пристально" рассмотрели возможности расширения санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе