Ушаков назвал темы переговоров Путина и Макрона в Аргентине

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон 30 ноября на переговорах в Аргентине обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине, проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и обеспечение безопасности в Европе с учетом выхода США из ДРСМД, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Предполагается, что при обсуждении международной повестки речь пойдет прежде всего об украинском кризисе и сирийском урегулировании, а также ситуации в Ливии. Планируется также рассмотреть проблематику координации действий по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и обеспечения европейской безопасности, в том числе в контексте выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — сказал Ушаков.