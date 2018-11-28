Путин и Трамп могут обсудить вопросы разоружения, заявил Ушаков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать продолжением диалога в Хельсинки, будет касаться вопросов обеспечения стабильности и разоружения, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Что касается нашей стороны, то мы исходим из того, что разговор в Буэнос-Айресе будет продолжением переговоров в Хельсинки", — сказал Ушаков.

По его словам, российская сторона видит три крупных блока вопросов, которые могли бы обсудить лидеры — вопросы обеспечения стратегической стабильности, международная проблематика и двусторонние отношения.

"Первое — это, естественно, вопросы обеспечения стратегической стабильности, разоруженческое досье, это особенно важно с учетом намерений США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", — отметил помощник российского президента.