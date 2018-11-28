Путин после саммита G20 встретится с российскими СМИ, сообщил Ушаков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после двусторонних встреч и саммита G20 в Аргентине встретится с представителями российских СМИ, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Планируется, что после завершения саммита "двадцатки" и завершения серии двусторонних контактов и до начала официального визита в Аргентину состоится традиционная встреча Путина с представителями СМИ, где он даст свою оценку этим двум рабочим дням", — сказал он.