МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Тема убийства в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи может быть затронута на встрече президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита G20 в Аргентине, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Я думаю, что об этой теме, конечно, будут разговаривать, но главная цель — развитие двусторонних отношений между Россией и Саудовской Аравией. В данном контексте все международные компоненты, которые вокруг этого имеются, тоже будут обсуждены. Не только этот эпизод, но и вопросы сирийского урегулирования, положение на Ближнем Востоке и так далее", — сказал Ушаков.