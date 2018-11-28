Лавров раскритиковал призывы США не ослаблять санкции против России

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Призывы госдепа США не ослаблять санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе говорят о стремления Вашингтона потакать провокационным действиям Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Спецпредставитель Вашингтона по урегулированию на Украине Курт Волкер заявил, что США хотели бы, чтобы европейские союзные страны "более пристально" рассмотрели возможности расширения санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, где три украинских корабля, опасно маневрируя, нарушили российскую границу.