Лавров раскритиковал призывы США не ослаблять санкции против России

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Призывы госдепа США не ослаблять санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе говорят о стремления Вашингтона потакать провокационным действиям Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это, конечно же, отражает стремление Вашингтона потакать всем действиям киевского режима. Даже подстрекать его на провокационные действия. Это прискорбно… Слишком много фактов накапливается, которые говорят, что в Вашингтоне и некоторых европейских столицах готовы исполнять любой каприз киевского режима", — заявил Лавров на брифинге в Женеве.

Спецпредставитель Вашингтона по урегулированию на Украине Курт Волкер заявил, что США хотели бы, чтобы европейские союзные страны "более пристально" рассмотрели возможности расширения санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, где три украинских корабля, опасно маневрируя, нарушили российскую границу.