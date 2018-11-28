Ушаков рассказал о готовящихся встречах Путина на саммите G20

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях "двадцатки" в Аргентине встретится с лидерами Франции, Германии, Японии, КНР, наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Саммит "большой двадцатки" пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря

"Целая цепочка двусторонних контактов. Это президент Франции Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин… встреча с федеральным канцлером ФРГ, причем с Меркель Путин проведет утренний завтрак 1 декабря. Затем встреча, о которой много говорилось — с президентом США Трампом, (затем) премьер-министр Японии Абэ… также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом", — сказал Ушаков.

Кроме того, по словам Ушакова, не исключены и другие контакты. "Мы не исключаем, что по ходу саммита будут достигнуты договоренности о проведении еще каких-то дополнительных контактов, и, конечно, предусматриваются так называемые короткие неформальные встречи на ногах", — добавил Ушаков. Он отметил, что такие встречи могут пройти на ужине лидеров стран "двадцатки" и приеме.