Москалькова надеется на справедливость при рассмотрении дела Вышинского

ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не теряет надежды на разум и справедливость при рассмотрении дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Привлечение человека абсолютно невиновного и обвиняемого только за то, что он выполнял свой профессиональный и журналистский долг… в эту ситуацию может попасть любой журналист, который доносит до общественности реальное положение вещей… это конечно, чудовищно с точки зрения прав человека. Мы его считаем узником совести и будем взывать к здоровым силам на Украине, чтобы было вынесено справедливое решение об его освобождении и возвращении домой", — сказала Москалькова РИА Новости.
"Поскольку не было специалистов, то суд вынес решение специальное о таком полном обследовании. Оно не произведено до настоящего времени, и я обратилась в международные органы с просьбой обеспечить к нему доступ независимых врачей в области кардиологии. Жду ответа и соответствующей реакции. Одиннадцатого декабря у него состоится очередной суд, и я не теряю надежды на разум, справедливость в отношении Кирилла Вышинского", — сказала Москалькова.
Что касается содержания Вышинского под стражей, то, по словам уполномоченного по правам человека, по ее просьбе его посещала украинский обмудсмен Людмила Денисова, которая сообщила, что в камере соблюдаются нормы и правила, соответствующие общим международным принципам порядка и условий содержания под стражей в пенитенциарных системах.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.