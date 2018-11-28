Москалькова надеется на справедливость при рассмотрении дела Вышинского

ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не теряет надежды на разум и справедливость при рассмотрении дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

"Привлечение человека абсолютно невиновного и обвиняемого только за то, что он выполнял свой профессиональный и журналистский долг… в эту ситуацию может попасть любой журналист, который доносит до общественности реальное положение вещей… это конечно, чудовищно с точки зрения прав человека. Мы его считаем узником совести и будем взывать к здоровым силам на Украине, чтобы было вынесено справедливое решение об его освобождении и возвращении домой", — сказала Москалькова РИА Новости.

Она отметила, что в отношении Вышинского особую озабоченность вызывает его состояние здоровья. Москалькова напомнила, что 6 сентября суд вынес решение о полном медицинском обследовании Вышинского в связи с тем, что он шесть раз на машине "скорой помощи" отправлялся для оказания ему экстренной помощи и представлении в суд кардиограммы сердца.

"Поскольку не было специалистов, то суд вынес решение специальное о таком полном обследовании. Оно не произведено до настоящего времени, и я обратилась в международные органы с просьбой обеспечить к нему доступ независимых врачей в области кардиологии. Жду ответа и соответствующей реакции. Одиннадцатого декабря у него состоится очередной суд, и я не теряю надежды на разум, справедливость в отношении Кирилла Вышинского", — сказала Москалькова.

Что касается содержания Вышинского под стражей, то, по словам уполномоченного по правам человека, по ее просьбе его посещала украинский обмудсмен Людмила Денисова, которая сообщила, что в камере соблюдаются нормы и правила, соответствующие общим международным принципам порядка и условий содержания под стражей в пенитенциарных системах.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.