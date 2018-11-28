Лавров рассказал о встрече со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. РФ приветствует готовность Швейцарии по профессиональным каналам обсуждать все озабоченности, в том числе о работе разведки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отметили с удовлетворением возобновление наших контактов между нашими специальными службами, которые прошли в середине этого месяца в Москве. Я думаю, что это можно только приветствовать. Потому что именно так — по профессиональным каналам, на основе конкретных фактов можно рассматривать озабоченности друг друга, которые лучше обсуждать именно таким образом, а не ориентироваться на публичные заявления, которые порой только сеют недопонимание и сумятицу. Так что мы приветствуем готовность швейцарской стороны перейти именно к такому профессиональному, деловому обсуждению любых возникающих озабоченностей", — сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.

Сейчас идет подготовка к межправительственной комиссии, которая состоится 4 декабря в Берне, отметил министр.

В конце октября генпрокуратура Швейцарии сообщила, что получила указание от правительства начать расследование о "политическом шпионаже" против двух россиян, подозреваемых в атаке на лабораторию в Шпице. Ранее швейцарские СМИ сообщили, что прокуратуре министерством юстиции был дан зеленый свет по расследованию предполагаемого политического шпионажа и это касается дела, которое было открыто в марте 2017 года. Издание Swiss Info указывало, что речь идет о тех же двух россиянах, которые весной 2018 года были задержаны в Нидерландах и высланы в Россию.

В сентябре этого года швейцарская газета Tages Anzeiger опубликовала сообщение о том, что якобы ранее в этом году в Нидерландах были арестованы и высланы двое россиян по подозрению в разведывательной деятельности. Согласно публикации, они пытались получить данные из швейцарской лаборатории близ Берна, где работали эксперты в области ядерного, биологического и химического оружия. Представитель NDB Изабель Грабер заявила тогда РИА Новости, что ведомство принимало участие в операции, направленной против двух россиян.

При этом в российской СВР не стали комментировать сообщение о высылке россиян. В свою очередь посольство РФ в Швейцарии назвало сообщения СМИ о высылке из Нидерландов подозреваемых в разведывательной деятельности россиян, которой способствовала швейцарская разведка, абсурдными измышлениями. Посольство отметило, что публикация является очередным антироссийским вбросом, который появился через полгода после начавшейся истерии вокруг "дела Скрипалей".

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.