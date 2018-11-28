Москалькова опровергла заявления о давлении на украинских моряков

ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что сообщения из Киева о давлении на украинских моряков, задержанных после нарушения границы в Керченском проливе, подтверждения не нашли.
"У меня никаких подтверждений этому тезису нет. Поскольку следственные действия состояли пока на первом этапе из опросов. Опросы проведены, у всех обвиняемых, незаконно пересекших границу, в суде были возможности заявить о давлении. Но как мне известно, никто них на суде такое заявление не сделал", — прокомментировала Москалькова.
По ее словам, в Симферополе второй день идут процессы по поводу заключения нарушивших границу моряков под стражу, и на этих процессах присутствует уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.
"Я имею от нее подробнейшую информацию о всех ситуациях, которые там происходят. Она также посетит всех, и военнослужащих, и гражданских задержанных, а ныне арестованных в СИЗО-1 города Симферополя", — добавила омбудсмен.
Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. Во вторник Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 12 из 24 украинских моряков, а Керченский городской суд арестовал на два месяца еще трех моряков, получивших ранения, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку, заседания продолжаются в среду.