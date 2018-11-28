Москалькова опровергла заявления о давлении на украинских моряков

ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что сообщения из Киева о давлении на украинских моряков, задержанных после нарушения границы в Керченском проливе, подтверждения не нашли.

Глава ВМС Украины Игорь Воронченко ранее заявил, что задержанные украинские моряки дают показания якобы под давлением.

"У меня никаких подтверждений этому тезису нет. Поскольку следственные действия состояли пока на первом этапе из опросов. Опросы проведены, у всех обвиняемых, незаконно пересекших границу, в суде были возможности заявить о давлении. Но как мне известно, никто них на суде такое заявление не сделал", — прокомментировала Москалькова.

По ее словам, в Симферополе второй день идут процессы по поводу заключения нарушивших границу моряков под стражу, и на этих процессах присутствует уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

"Я имею от нее подробнейшую информацию о всех ситуациях, которые там происходят. Она также посетит всех, и военнослужащих, и гражданских задержанных, а ныне арестованных в СИЗО-1 города Симферополя", — добавила омбудсмен.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. Во вторник Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 12 из 24 украинских моряков, а Керченский городской суд арестовал на два месяца еще трех моряков, получивших ранения, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку, заседания продолжаются в среду.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>