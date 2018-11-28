ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Швейцария рассчитывает, что Россия и Украина урегулируют напряженность, возникшую после инцидента в Керченском проливе, эскалация не в интересах государств, заявил в среду глава федерального департамента по международным делам Игнацио Кассис.

"Я выразил нашу озабоченность и нашу надежду и желание, что стороны придут к деэскалации напряженности, которая не в интересах ни России, ни Украины, ни в интересах всего континента. И господин Лавров объяснил мне позицию России", — сказал он.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией. По его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Российский президент Владимир Путин обратил внимание, что корабли незаконно вошли в территориальные воды, которые были российскими еще до присоединения Крыма, назвал инцидент нечистоплотной игрой на обострение с целью подавления политических противников нынешней киевской власти и указал на признаки заготовленной заранее провокации.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудник службы безопасности Украины Василий Сорока и еще два моряка, пострадавшие в результате инцидента в Черном море, находятся в стабильном состоянии в больнице в Керчи и идут на поправку, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Во вторник Киевский районный суд арестовал на два месяца 12 из 24 украинских моряков, а Керченский городской суд арестовал на два месяца еще троих моряков, получивших ранения, в том числе сотрудника СБУ Сороку. В среду суд в Симферополе рассматривает ходатайства о мере пресечения для остальных девяти задержанных моряков, уже арестованы сотрудник СБУ Андрей Драч, капитан третьего ранга ВМС Украины Владимир Лисовой, старший матрос Вячеслав Зинченко, мичман Андрей Шевченко, матрос Юрий Безъязычный и командир бронекатера Богдан Небылица.

"(Сорока) идет на поправку… В нормальном, стабильном состоянии", — сказала Лубина.

Она уточнила, что остальные пострадавшие также находятся в стабильном состоянии, у всех троих — раны мягких тканей. "Пока обострений нет. Врачи говорят, не гноятся, ничего. Раны зашили, кости не задеты, мышцы срастутся", — добавила собеседница агентства.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.