Приводит себя в форму: "качающая пресс" кошка прославилась в Сети

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео кошки, "качающей пресс" под припаркованным автомобилем. Ролик, выложенный на странице LADbible в Facebook, за двое суток набрал восемь миллионов просмотров.

Видно, как животное, лежа на спине и упираясь задними лапами в бампер автомобиля, несколько раз поднимает корпус, как будто выполняя упражнение для мышц пресса.

"Этот бродячий кот хочет кому-то отомстить и приводит себя в форму для реванша", — предположил один из пользователей.

"Кто-то припарковал машину на ее месте, она пыталась ее оттолкнуть", — пошутил другой комментатор.

Видео было снято на одной из парковок Пекина. Кошка выполняла "упражнение" несколько минут, отмечает портал Newsflare.