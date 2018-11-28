В парламент ЛНР переизбрали более 20 депутатов

ЛУГАНСК, 28 ноя — РИА Новости. Более 20 депутатов парламента самопровозглашенной Луганской народной республики переизбраны в Народный совет ЛНР.

Ранее депутаты Народного совета ЛНР третьего созыва избрали спикером парламента республики Дениса Мирошниченко и приступил к работе.

"У нас не полный был состав депутатов Народного совета (второго созыва, — ред.) – сорок (депутатов). Из этих сорока депутатов прошли 21 человек. 21 депутат остался в новом созыве", — заявил Мирошниченко.

Он уточнил, что в состав Народного совета входят парламентарии, у которых есть большой опыт депутатской деятельности, а также начинающие молодые политики. "Нам нужна и опытная команда, и в то же время новые идеи, новые люди, новые взгляды на те или иные вопросы, которые нужно решать в ближайшие пять лет", — заявил в среду на брифинге Мирошниченко.

Выборы в ЛНР прошли 11 ноября. Всего в парламенте 50 мест. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.