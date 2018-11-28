Могерини предложила ЕС в качестве гаранта мирного процесса в Афганистане

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. ЕС считает, что настало время для серьезных и конкретных переговоров по мирному урегулированию в Афганистане, и готов выступить в качестве гаранта этого процесса, заявила в среду на конференции в Женеве глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В Женеве 27 и 28 ноября проходит международная министерская конференция по Афганистану. Встреча посвящена вопросам международного содействия процессу национального примирения в Афганистане, обзору реализации афганским правительством программы реформ и поддержке региональных экономических инициатив, ориентированных на Афганистан.

"Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы оказать поддержку Кабульскому процессу. Мы считаем, что настало время начать конкретные переговоры о мире. И к моменту начала переговоров стороны уже должны иметь возможность рассчитывать на полную и хорошо скоординированную международную поддержку", — цитирует выступление Могерини дипслужба ЕС.

"Я хотела бы предложить сегодня с нашей стороны пять дополнительных, весьма конкретных мер, которые ЕС готов принять для сопровождения и поддержки мирного процесса", — сообщила она.

По словам Могерини, речь идет о содействии инклюзивности мирного процесса, реформам, которые могут стать предметом договоренностей, например, в сфере безопасности, а также о "работе с людьми, которые решат сложить оружие, и с их семьями, чтобы они могли найти новое место в афганском обществе, начать свое дело, получить новую работу и стать частью общества". "В-четвертых, мы можем выступить гарантом мирного процесса, как мы это уже делали во многих других странах – от Индонезии до Колумбии", — заявила она. Наконец, ЕС готов "содействовать еще большему расширению торговых и инфраструктурных проектов с соседями Афганистана".

"Мы считаем, что настало время начать серьезные мирные переговоры. Все мы за этим столом можем внести свой вклад. Со стороны Европейского Союза мы готовы", — отметила она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее на конференции в Женеве, что Россия продолжит наращивать взаимодействие по Афганистану со странами региона в рамках "московского формата". Он напомнил, что заседание "московского формата", которое прошло в ноябре с участием представителей политического офиса движения "Талибан" и Высшего совета мира Афганистана, было организовано для налаживания прямых переговоров между правительством и талибами.