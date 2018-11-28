БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия призывает РФ обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив и освободить задержанные корабли ВМФ Украины и их экипажи, заявил в среду вице-председатель исполнительной коллегии Евросоюза Валдис Домбровскис.
"Такое развитие событий неприемлемо. Мы ждем от России незамедлительного освобождения кораблей и их команды, а также оказания военнослужащим требуемой медицинской помощи. Международное законодательство обязывает РФ обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех кораблей через Керченский пролив. Поэтому мы ждем от России восстановления судоходства", — сказал Домбровскис журналистам в Брюсселе.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе, отметил, что в сентябре этого года караван военных кораблей Украины уже проходил под Керченским мостом в Азовском море, но "они полностью исполнили договоренности и требования, сообщили в каком составе идут, кто идет, куда идет, мы им предоставили лоцмана и спокойно провели в пункт назначения в Азовском море". Но в нынешней ситуации корабли ВМС Украины, войдя в территориальные воды РФ, не отвечали на запросы российских пограничников и предложение взять лоцмана, отметил Путин. Таким образом, пограничники РФ выполняли свои функции по защите госграницы, подчеркнул он.
По словам Домбровскиса, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини находится в контакте с международными игроками с целью выработки "широкого международного ответа" в связи с действиями РФ. ЕС не признает присоединение Крыма к РФ, и осуждает "российскую агрессию", указал вице-председатель Еврокомиссии