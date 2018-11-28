Инцидент в Керченском проливе был заготовлен Украиной заранее, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Инцидент в Керченском проливе был заготовлен Украиной заранее, ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение", — сказал Путин, выступая на форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!".

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

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