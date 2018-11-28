ХАМАС сообщил о получении официального приглашения посетить Москву

ГАЗА/РАМАЛЛАХ, 28 ноя — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС сообщило о получении официального приглашения посетить Москву, говорится в заявлении движения, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Ранее глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сообщил РИА Новости, что делегация правящего в секторе Газа движения ХАМАС в ближайшее время, предположительно, посетит Москву, делегацию может возглавить сам председатель политбюро движения Исмаил Хания.

"Министерство иностранных дел России направило официальное приглашение главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании посетить столицу России Москву, его вручил представитель РФ при ПНА господин Айдар Рашидович (Аганин — ред.) во время встречи с главой политбюро в его офисе на западе города Газа сегодня (в среду — ред.) утром", — сообщается в заявлении.

Согласно документу, Хания отметил усилия России в палестинском вопросе. Также стороны обсудили внутренние и внешние вопросы.

Как сообщается в заявлении, со своей стороны представитель РФ подтвердил, что Россия прикладывает все усилия во всех областях по отношению к палестинскому вопросу.

В начале октября прошлого года в Каире по итогам двухдневных переговоров было подписано соглашение между руководящим ПНА движением ФАТХ и правящим в секторе Газа движением ХАМАС, которое оговаривает вопросы функционирования правительства национального единства как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. Правительство должно было приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года. Гарантом выполнения соглашения выступил Египет. Однако позже ФАТХ и ХАМАС попросили у Египта отсрочку в реализации плана по передаче власти в секторе Газа. Это произошло на фоне сообщений СМИ о возникших разногласиях крупнейших палестинских фракций в ходе диалога по объединению.