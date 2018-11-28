ХАМАС сообщил о получении официального приглашения посетить Москву

ГАЗА/РАМАЛЛАХ, 28 ноя — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС сообщило о получении официального приглашения посетить Москву, говорится в заявлении движения, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Министерство иностранных дел России направило официальное приглашение главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании посетить столицу России Москву, его вручил представитель РФ при ПНА господин Айдар Рашидович (Аганин — ред.) во время встречи с главой политбюро в его офисе на западе города Газа сегодня (в среду — ред.) утром", — сообщается в заявлении.
Согласно документу, Хания отметил усилия России в палестинском вопросе. Также стороны обсудили внутренние и внешние вопросы.
В начале октября прошлого года в Каире по итогам двухдневных переговоров было подписано соглашение между руководящим ПНА движением ФАТХ и правящим в секторе Газа движением ХАМАС, которое оговаривает вопросы функционирования правительства национального единства как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. Правительство должно было приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года. Гарантом выполнения соглашения выступил Египет. Однако позже ФАТХ и ХАМАС попросили у Египта отсрочку в реализации плана по передаче власти в секторе Газа. Это произошло на фоне сообщений СМИ о возникших разногласиях крупнейших палестинских фракций в ходе диалога по объединению.