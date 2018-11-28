Греческий сайт заявил, что непричастен к проекту Integrity Initiative

АФИНЫ, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники греческого сайта inside story заявили, что они совершенно непричастны к британскому проекту Integrity Initiative, хотя иногда контактируют с ними "в контексте борьбы с дезинформацией".

Проект Integrity Initiative работает несколько лет, своей целью он провозгласил борьбу с "российской пропагандой и фейковыми новостям". Несколько дней назад хакеры из группировки Anonymous заявили об обнаружении документов, согласно которым Великобритания могла использовать проект Integrity Initiative для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. В частности, проект предполагает создание кластеров в ряде стран, в том числе в Греции.

Список "координаторов кластера" в Греции включает имена представителя программы для Греции в Отделе общественной дипломатии НАТО, сотрудников фонда ELIAMEP и журналистов — в том числе четырех представителей сайта inside story.

"Ни мне, ни сотрудникам inside story, которых вы упоминаете, ничего не известно о документах, на которые вы ссылаетесь. Адреса электронной почты могли относиться к некоторым встречам в Афинах около двух лет назад. Я также заявляю вам, что мы не являемся членами или тем более координаторами какого-либо подразделения, кластера или чего-либо еще, как бы это ни назвали", — говорится в ответе на запрос РИА Новости сотрудника сайта Димитриса Ксенакиса от имени всего издания.

"Время от времени у нас есть контакты и коммуникации со многими организациями, как и с Integrity Initiative, в контексте борьбы с дезинформацией, откуда бы она ни происходила", — заявил Ксенакис, по словам которого, никто не оказывает влияния на редакцию.

"Мы гордимся нашей независимостью и будем продолжать определять наш контент, вдохновленные требованиями нашего общества о беспрепятственном доступе к информации", — заявил он.

Сайт insidestory.gr позиционирует себя как независимое СМИ, решившее полностью отказаться от рекламы, живущее за счет подписчиков. Он обещает "новый взгляд на актуальные события", "документированные исследования, анализ и репортажи". Среди популярных тем издания — "российская угроза" Восточной Европе и Балканам, "рука Москвы" в делах Кипра.

Ранее Греческий фонд европейской и внешней политики Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) заявил, что не имеет никакого отношения к Integrity Initiative, а единственный контакт ELIAMEP с этим проектом — информационное собрание, на которое его пригласили два года назад.