АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что жил в "абсолютной бедности".

"Я сельский парень, который после войны жил в абсолютной бедности, не хватало одежды, не помню, чтобы я до 15 лет досыта наедался. Может быть, от этого и здоровее становишься", — заявил он в среду в ходе Гражданского форума.

Он напомнил, что начинал свой профессиональный путь сталеваром.

Назарбаеву 78 лет. Он возглавляет Казахстан с момента образования республики, став президентом по итогам первых всенародных выборов 1 декабря 1991 года. На последних внеочередных выборах главы государства 26 апреля 2015 года Назарбаев в пятый раз одержал победу, набрав почти 98% голосов избирателей. Его полномочия истекают в апреле 2020 года. Согласно конституции, Назарбаев, как первый президент Казахстана, может избираться на эту должность неограниченное число раз.