СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что после введения военного положения на Украине не исключены новые провокации.
"Для нас, крымчан, это говорит о том, что нам нужно держать ухо востро, для того чтобы не расслабляться, чтобы понимать, что всегда оттуда можно ожидать провокаций", — сказал Константинов журналистам.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.
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