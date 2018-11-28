США требуют освободить своего гражданина, задержанного в Палестине

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя — РИА Новости. Посол США в Израиле Дэвид Фридман потребовал от палестинских властей немедленно освободить американского гражданина, который был взят под стражу по подозрению в продаже еврею недвижимости в Восточном Иерусалиме.

Палестинское законодательство, рассматривающее эти районы города как часть своей территории, запрещает подобные сделки, видя в них пособничество поселенческому освоению Израилем оккупированных земель.

The Pal Authority has been holding US citizen Isaam Akel in prison for ~2 months. His suspected "crime”? Selling land to a Jew. Akel’s incarceration is antithetical to the values of the US & to all who advocate the cause of peaceful coexistence. We demand his immediate release. — David M. Friedman (@USAmbIsrael) 28 ноября 2018 г.

"Палестинская администрация около двух месяцев держит в тюрьме гражданина США Исама Акеля. Его предполагаемое преступление? Продажа земли еврею", — написал Фридман в микроблоге Twitter.

"Содержание Акеля в заключении противоречит ценностям Соединенных Штатов и всех поборников мирного сосуществования. Мы требуем его немедленного освобождения", — заявил посол.

Местная пресса пишет, что Акель является 53-летним арабским жителем Восточного Иерусалима, который, помимо американского гражданства, имеет, как и многие его земляки, постоянный вид на жительство в Израиле. Он был в начале октября задержан спецслужбами Палестинской национальной администрации и содержится в Рамаллахе — фактической столице палестинских территорий.

С "делом Акеля" связывают недавние аресты израильтянами губернатора Восточного Иерусалима от ПНА и нескольких десятков горожан, подозреваемых в принадлежности к палестинским силовым структурам.

Несмотря на претензии палестинцев и резолюции ООН, Израиль считает весь Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, которые были отбиты у Иордании в ходе войны 1967 года и позднее аннексированы.