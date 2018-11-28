Эрдоган призвал Путина и Порошенко к урегулированию ситуации в Черном море

АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко и призвал к дипломатическому урегулированию напряженности в Черном море, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в среду.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом обсудил инцидент в Керченском проливе.

"Сегодня наш президент провел телефонные переговоры с Владимиром Путиными и Петром Порошенко. В каждом из этих разговоров речь шла о возникшей ситуации между Россией и Украиной на Черном море. Наш президент довел до обоих коллег свою озабоченность ситуацией и подчеркнул важность ее дипломатического урегулирования", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе Порошенко отметили, что президент Украины "призвал президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей".

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

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