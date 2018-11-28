Эксперт оценил возможность разрыва дипотношений России и Украины

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Разрыв дипломатических отношений Украины и России на фоне инцидента в Черном море с участием трех кораблей ВМС Украины, которые нарушили границу РФ и были задержаны, нереален, это иллюзия, считает глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

После инцидента власти Украины ввели военное положение на 30 дней в десяти регионах страны из 24 — вдоль границы с РФ и вдоль побережья Черного и Азовского морей.

"Это нереально. В геополитике все страны, которые находятся в конфликте, продолжают вести переговоры. Считать, что можно разорвать дипломатические отношения, — это иллюзия. В случае разрыва дипотношений на официальном уровне вести переговоры придется тайно. Это полнейшая иллюзия с учетом того, что Россия и Украина взаимозависимы в сфере энергетики, а также миллионов украинцев, которые работают в России", — сказал эксперт РИА Новости, комментируя заявление главы МИД Украины.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что дипотношения с РФ себя исчерпали, но к их разрыву Киев пока не готов. Заявление его прозвучало на фоне инцидента в Черном море.

В отношении 24 моряков с украинских кораблей возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Двенадцати из них во вторник предъявили обвинение и арестовали их до 25 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства".

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



