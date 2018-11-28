Молдавия следит за ситуацией на Украине, чтобы предотвратить провокации

КИШИНЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Советник президента Молдавии Максим Лебединский сообщил, что руководство страны анализирует ситуацию на молдаво-украинском участке границы, чтобы исключить и предотвратить любые провокации.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. После инцидента Киев принял решение на 30 дней ввести военное положение в 10 из 24 областей страны, в частности в Винницкой и Одесской, с которыми граничит Молдавия.

"Мы очень внимательно анализируем ситуацию на границе Республики Молдова и Украины, на приднестровском участке, чтобы исключить и предотвратить любые провокации. Секретарь Высшего совета безопасности находится в постоянной связи с руководством ответственных учреждений", — сообщил Лебединский на своей странице в Facebook

Он отметил, что в администрации президента считают опасным "любое действие, которое может привести к ухудшению и без того тяжелой ситуации в регионе".

"Мы уверены и надеемся, что две дружественные Республике Молдова страны смогут разрешить непонимание и конфликты мирным и дипломатическим путем диалога. В то же время мы обеспокоены возможными трудностями, с которыми могут столкнуться молдавские граждане и экспортеры, которые пересекают территорию Украины, а первые сигналы в этом смысле уже появились", — добавил Лебединский.

Ранее молдавский премьер Павел Филип заверил, что военное положение на Украине не угрожает безопасности граждан Молдавии. Он поручил создать рабочую группу, в которую войдут представители МВД, Минобороны, бюро по реинтеграции, МИД, таможенной службы и Службы информационной безопасности. Они будут следить за развитием ситуации.