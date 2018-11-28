Россия продолжит наращивать взаимодействие по Афганистану, заявил Лавров

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия продолжит наращивать взаимодействие по Афганистану со странами региона в рамках "московского формата", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Продолжим наращивать взаимодействие с региональными и другими заинтересованными в рамках московского формата", — заявил Лавров, выступая на конференции по Афганистану в Женеве.

Лавров напомнил, что заседание "московского формата", которое прошло в ноябре с участием представителей политического офиса движения "Талибан" и Высшего совета мира Афганистана было организовано для налаживания прямых переговоров между правительством и талибами.

"Важно, что все участники заседания единодушно высказались за необходимость более тесного сотрудничества в борьбе против афганского крыла ИГИЛ*, угрожающего безопасности не только Афганистана, но и региона в целом", — добавил министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России