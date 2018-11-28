ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия продолжит укрепление государственности Афганистана, считает, что залог стабилизации там заключается в наращивании боеспособности ВС страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия будет и впредь вносить вклад в укрепление государственности Афганистана. Залогом стабилизации считаем наращивание боеспособности Вооружённых сил страны", — заявил Лавров, выступая на конференции по Афганистану в Женеве.

Министр напомнил, что в 2016 году вступило в силу "двустороннее соглашение о военно-технической помощи, которое заложило нормативно-правовую базу для оказания содействия Кабулу в военной сфере на льготной и безвозмездной основе".

Также, отметил Лавров, Москва продолжает оказывать Кабулу содействие в подготовке кадров.