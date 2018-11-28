Россия обеспокоена деградацией обстановки в Афганистане, заявил Лавров

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Москва серьезно обеспокоена продолжающейся деградацией военно-политической обстановки в Афганистане, для урегулирования кризиса необходим запуск диалога между правительством, движением "Талибан" и всем спектром общественных сил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По-прежнему серьезно обеспокоены продолжающейся деградацией военно-политической обстановки в стране. Последовательно исходим из того, что афганский кризис можно урегулировать исключительно политическим путём. Востребован запуск широкого межафганского диалога с участием правительства Афганистана, движения талибов и всего спектра общественно-политических сил", — заявил Лавров, выступая на конференции по Афганистану в Женеве.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан". Также определенное влияние в стране имеет террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории Афганистана проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.