Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Буэнос-Айрес

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноя — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман первым среди лидеров G20 прибыл в Буэнос-Айрес на саммит, его прилет транслировался в официальном Youtube-канале G20.

В рамках форума "Большой двадцатки" в Аргентине принц встретится с лидерами крупнейших мировых держав впервые после убийства журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

В частности, у него запланированы контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.

‌Президент США Дональд Трамп, по заявлению советника по нацбезопасности Джона Болтона, не планирует встречаться с наследным принцем.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Саудовский эксперт в области политической журналистики доктор Адиль аль-Маккинзи считает, что присутствие Мухаммеда бен Сальмана на саммите в Аргентине послужит подтверждением статуса королевства как государства, участвующего в поддержании стабильности и безопасности в мире.

Если еще несколько месяцев назад о саудовском наследнике говорили как о "молодом принце-реформаторе", то сегодня дискуссии о фактической главе Саудовской Аравии сводятся к двум вопросам: причастен ли он к убийству Хашукджи, и как будет строиться дальше его общение с мировыми лидерами.

"Эр-Рияд запросил проведение встречи Мухаммеда бен Сальмана с Дональдом Трампом. Нет сомнения, что будет встреча с Путиным, а также другими лидерами, в том числе с президентом Эрдоганом. Думаю, несмотря на то что турецкие СМИ подогревали инцидент с Хашукджи и атаковали королевство, возможно, что эта встреча состоится", — сказал РИА Новости аль-Маккинзи.