В ЛНР отвергли обвинения в обстреле позиций ВСУ в районе Крымского

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (230)

ЛУГАНСК, 28 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опровергает заявление украинских силовиков об обстреле их позиций в районе населенного пункта Крымское в Донбассе, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Накануне в штабе операции объединенных сил Украины заявили об обстреле позиций силовиков в районе Крымского в подконтрольной Киеву части Луганской области.

"По нашим данным, это был так называемый "дружественный обстрел" между военнослужащими 108 и 109 отдельных горно-штурмовых батальонов 10 бригады ВСУ с целью обвинения в этом подразделений Народной милиции ЛНР", — заявил Осадчий.

По его мнению, командование украинских силовиков искусственно обостряет ситуацию вблизи линии соприкосновения.