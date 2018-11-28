Французский посол выступила за развитие парламентской дипломатии с Россией

ПАРИЖ, 28 ноя — РИА Новости, Людмила Орищенко. Посол Франции в России Сильви Берманн выступила за развитие парламентской дипломатии и диалога между народами Франции и России.

"Теперь необходимо выстраивать отношения в перспективе 2019 года. Что важным является в этих отношениях? Это то, что вне отношений между правительствами должна развиваться парламентская дипломатия", — сказала Берманн на встрече выпускников института Sciences Po и МГИМО, которая проходит в Нацсобрании Франции.

"В этом смысле Нацсобрание, а также его соответствующие комитеты ждут в Москве. Но нужно также выстраивать отношения между народами, которые составляют основу отношений между странами, которые должны быть устремлены в будущее", — добавила она.