Во Львове радикалы подожгли два отделения "Альфа-банка"

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Радикалы подожгли ночью два отделения "Альфа-банка" во Львове, сообщили в среду в департаменте гражданской защиты львовской облгосадминистрации.

"В 03.05 (4.05 мск) и 03.36 (4.36 мск) совершен поджог отделений "Альфа-банка" по адресу улица Политехническая, 1 и улица Чорновола, 45. Пожары ликвидированы", — говорится в сообщении департамента.

В результате пожара никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее отделения российских банков на Украине неоднократно подвергались нападениям. Так, в феврале члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка". Также в феврале во Львове неизвестная женщина в красном плаще и ее сообщник подожгли отделение "дочки" Сбербанка, неоднократно подвергались нападениям и банкоматы Сбербанка.

*Организация запрещена в России.