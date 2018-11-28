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Эксперт назвал слова Трампа о возможной отмене встречи с Путиным "обидой"

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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Поведение президента США Дональда Трампа, заявившего о возможной отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине, напоминает детские обиды и лишает самих же американцев возможности "влиять" на Россию, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото
© Фото : ФСБ РФ
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

"Для России это не будет значить ничего. К тому же, инициатором всех уже состоявшихся встреч "Трамп-Путин" была всегда американская сторона. Тут уж вопрос к США – как они собираются "давить" на Россию, если сами хотят загнать ее в изоляцию? Да, они пытаются загнать нас в изоляцию, но это тупиковый путь. У Путина огромная повестка встреч на G20, так что изоляция просто невозможна. Поведение США напоминает детские обиды, они пытаются продемонстрировать, как они обижены", — сказал эксперт.

Он напомнил, что предыдущие встречи лидеров не привели к улучшению российско-американских отношений.

"Мы уже убедились, что встречи с Трампом являются информационным поводом, демонстрацией того, что российско-американский диалог существует, но ситуация не становится легче: после каждой встречи с Трампом санкционное давление на РФ только увеличивается, отношения только ухудшаются. К тому же, учитывая, что влияние Трампа на политический курс в США крайне ограничено Конгрессом, то никакой проблемы для нас из-за отсутствия этой встречи не будет", — считает Суздальцев.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По его словам, на Западе при этом будут считать, что раз встречи не будет, то Россию "наказали", однако придавать этому значения не стоит.

"Когда случился инцидент в Керченском проливе, в экспертном сообществе сразу выделили несколько версий и последствий. Одна из версий – формат этих событий никак не может быть вне связи Киева и Вашингтона. Конечно, операция ВМФ Украины была согласована с США. Первое политическое последствие – введение военного положения на Украине, оно тоже было согласовано с Вашингтоном. США не будут проводить "кастинг" на нового кандидата в президенты Украины, они ориентируются на Порошенко. Также было ясно про два внешних политических последствия – о том, что инцидент отразится на возможной встрече Путина и Трампа в Аргентине, и что это может стать поводом для введения нового пакета санкций в отношении РФ. Сейчас мы видим результаты: военное положение введено, встреча Путина и Трампа на G20 теперь под вопросом", — констатировал собеседник агентства.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
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