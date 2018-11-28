Премьер Франции готов принять делегацию "желтых жилетов"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выразил готовность встретиться с делегацией представителей протестного движения "желтые жилеты" для обсуждения повышения налогов и цен на бензин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя масштабные акции протеста "желтых жилетов" против повышения цен на бензин, заявил, что правительство выступает за сохранение окружающей среды и не будет менять свой курс, но понимает беспокойство общества. Он напомнил, что решение о налоге на топливо принималось в 2009 году, в 2014 и 2015 годах. После этого министр экологических преобразований Франсуа де Рюжи встретился с участниками протеста, однако показался им неубедительным, в связи с чем "желтые жилеты" вновь собираются выйти на демонстрацию в субботу.

"Если будет делегация "желтых жилетов", которая хочет быть принятой, то я это сделаю… В том, что они говорят, есть много закономерных вещей, которые стоит выслушать", — заявил Филипп в эфире телеканала BFMTV.

Филипп также подтвердил, что власти Франции собираются с 1 января 2019 года увеличить налоги на бензин, что приведет к росту цен на топливо. Вместе с тем французский премьер уточнил, что специальная налоговая система, которая также вступит в силу с начала следующего года, позволит ограничить бесконтрольный рост цен на бензин.

"Если цены возрастут из-за процессов, которыми мы не управляем, то мы не введем новые налоги… Если в течение года произойдет резкий рост цен на первичное сырье, то мы сможем вернуться к уровню налога, который был установлен 1 января", — заключил Филипп.

Масштабные протесты против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. В прошедшую субботу в акциях участвовали более 100 тысяч человек. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками на Елисейских полях. По данным МВД, были задержаны около 130 человек.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.