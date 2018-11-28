Военное положение на Украине ведет к падению ВВП страны, считает Медведчук

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Введение военного положения в развитых индустриальных районах Украины ведет к падению ВВП и еще больше разрушит экономику страны, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа", представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. После инцидента Киев принял решение на 30 дней ввести военное положение в 10 из 24 областей страны. Оно коснется Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"Военное положение, введенное в этих наиболее развитых индустриальных регионах Украины, — это "контрольный выстрел" в экономику нашей страны, уничтожение остатков ее привлекательности и предсказуемости в глазах инвесторов. Принятое решение неизбежно ведет к падению ВВП Украины, снижению уровня зарплат в этих областях, провоцирует инфраструктурный и социальный кризис", — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте "Украинский выбор".

Он отметил, что "своим решением власть и поддержавшие ее псевдооппозиционные силы работают на раскол страны".

В Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины ранее заверили, что военное положение в отдельных областях Украины не накладывает ограничения на экономическую деятельность на всей территории страны, а субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме. В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что введение военного положения на Украине создаст серьезные проблемы для экономики страны и не улучшит ее отношений с Россией.