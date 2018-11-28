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Политолог считает досрочные выборы в Израиле неизбежными

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© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив. Архивное фотоВид на город Тель-Авив. Архивное фото
© Fotolia / AZN99

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя – РИА Новости. Досрочных выборов в Израиле избежать не удастся, несмотря на то, что премьер Биньямин Нетаньяху смог предотвратить развал правящей коалиции и роспуск кнессета, к чему призывал экс-министр обороны Авигдор Либерман, выборы могут состояться не позднее мая следующего года, заявил РИА Новости известный политолог Давид Эйдельман.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании в Иерусалиме. 18 ноября 2018
© REUTERS / Pool/Abir Sultan
Нетаньяху назвал досрочные выборы ненужными и неправильными

На прошлой неделе лидер партии "Наш дом Израиль" Либерман заявил о несогласии с прекращением военных действий и смягчением экономических санкций против палестинских группировок сектора Газа и ушел с поста министра обороны страны, что спровоцировало коалиционный кризис: с отставкой Либермана и выходом из коалиции его партии "Наш дом Израиль" Нетаньяху остался с минимальным парламентским большинством в 61 из 120 мандатов, причем основные его союзники также высказались за скорейший созыв выборов.

"Нетаньяху надо отсрочить время выборов хотя бы на полгода, — то есть когда, по его расчетам, будет забыто, из-за чего Либерман вышел из правительства и утихнет возмущение юга страны, понесшего наибольшие потери в результате ракетных обстрелов. Если премьер сможет собрать достаточные силы и заполучить для своей партии наибольшее электоральное большинство, он не будет тянуть до окончания действия нынешнего созыва кнессета в ноябре 2019 года, а попытается провести досрочные выборы в мае будущего года", — считает эксперт.

После недавнего политического кризиса Израиль не преодолел внутриполитическую нестабильность, считает Эйдельман. "После массированных обстрелов из Газы и последовавшей за этим отставкой министра обороны Либермана, перешедшего вместе со своей партией "Наш дом Израиль" в оппозицию, в обществе наступило некоторое затишье. Но преодоление кризиса не спасло от внутриполитической нестабильности в стране", — сказал собеседник агентства.

Авигдор Либерман. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за сектора Газа

"Дееспособность правящей коалиции на сегодняшний день выглядит весьма сомнительной: 61 голос коалиции против 59 голосов оппозиции — это очень зыбкое большинство. Отсутствие одного-двух членов коалиции легко может изменить баланс сил и результаты голосования", — считает политолог.

По его словам, при этом коалиция пытается проводить законы, по которым нет единства даже внутри коалиционных фракций. "Такой неудавшейся попыткой можно считать закон о лояльности в культуре, который изначально вызвал много возражений. В нем речь идет о том, что государственное финансирование смогут получить только те проекты, которые окажутся лояльными с точки зрения министерства культуры. Два члена коалиции сразу заявили, что за этот законопроект голосовать не будут. Надежд, что его поддержит кто-то из оппозиции, еще меньше. В итоге рассмотрение законопроекта отложено на неопределенный срок", — сказал Эйдельман.

Флаги Израиля. Архивное фото
© Fotolia / W. Zikas
В Израиле единственный русскоязычный мэр победил на муниципальных выборах

Таким же бесперспективным, по мнению Эйдельмана, выглядит инициированный коалицией так называемый закон "Гидона Саара", согласно которому руководитель самой большой фракции в парламенте автоматически должен получать пост премьер-министра. "Можно с большой долей вероятности утверждать, что подобное предложение будет провалено оппозицией. Есть еще ряд законотворческих инициатив коалиции, которые также не получат большинства. Следовательно, очередной парламентский кризис неминуем, за которым, скорей всего, последует роспуск кнессета", — утверждает политолог.

Непростая ситуация, по словам Эйдельмана, сложилась и в правительстве. "В настоящее время Нетяньяху, помимо премьерства, возглавляет еще четыре министерских поста – министра иностранных дел, здравоохранения, а с недавних пор — министра обороны и министра алии и интеграции – вместо покинувшей вместе с Либерманом правительство Софы Ландвер. Эта, мягко говоря, непростая ситуация в кабинете министров вызывает немало вопросов, особенно если дело касается узкого военно-политического блока правительства, где один человек вынужден решать огромный круг проблем", — говорит политолог.

Иерусалим. Архивное фото
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Израиль избежал досрочных выборов, но неясно, надолго ли

Возвращаясь к теме досрочных выборов, собеседник РИА Новости отметил, что расклад сил через полгода в Израиле мало изменится. Хотя одновременно сделал предположение, что на политическом поле может появиться новый игрок.

"Возможно, к этому времени появится еще одна сила – условно называемая партией генералов во главе с бывшим начальником генерального штаба Бени Ганцем. Уже сейчас, согласно некоторым социологическим опросам, они могут заполучить до 20 мандатов. Из 120 мест в кнессете – это кажется впечатляющим. Примечательно, что фигура такого специалиста по вопросам безопасности, как Ганц, вызывает намного больше доверия, чем ныне действующие политики. Когда эта партия отставных военных во всеуслышание заявит о себе, пока неясно. Во всяком случае, многие ждут появления дополнительного игрока на политической арене", — заключил Эйдельман.

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