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Защита обвиняемого по "каталонскому делу" собирается дойти до Страсбурга

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© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание женералитета Каталонии. Архивное фотоЗдание женералитета Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 28 ноя – РИА Новости. Защита одного из обвиняемых по так называемому "каталонскому делу", лидера общественной организации Omnium Cultural, добивающейся независимости Каталонии от Испании, Жорди Куишара не рассчитывает на оправдательный приговор в Испании и готовится к иску в Страсбургский суд по правам человека.

Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Пучдемон создал новое движение за независимость Каталонии
О том, как будут развиваться события после вынесения приговора и какова будет реакция каталонского общества после решения, РИА Новости рассказали адвокат Оливье Петер и заместитель председателя Omnium Cultural Марсель Маури.

В начале ноября прокуратура огласила сроки, к которым она требует приговорить обвиняемых в связи с прошлогодними событиями в Каталонии, где прошел референдум о независимости.

Самый большой может ожидать лидера "Левых республиканцев Каталонии", бывшего заместителя председателя каталонского женералитета Ориола Жункераса – 25 лет. Для бывшего лидера общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчеса, главы другой общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишара и экс-спикера парламента Кармы Форкадель прокуратура просит 17 лет заключения. Еще пять членов правительства Карлеса Пучдемона могут быть приговорены к 16 годам тюрьмы, бывший глава каталонских правоохранительных органов Луис Траперо, дело которого выведено в отдельное производство Национального, а не Верховного суда, — к 11 годам.

В оправдательный приговор своего подзащитного швейцарский адвокат Оливье Петер не верит и называет суд "политическим", Куишар, по его мнению, всего лишь "осуществлял право на свободу собраний".

Причиной задержания лидера Omnium Cultural 16 октября 2017 года стала акция, проведенная еще до так называемого "референдума о независимости", признанного незаконным не только правительством Испании, но и Конституционным судом.

Двадцатого сентября 2017 года Гражданская гвардия Испании проводила обыски в здании совета по экономике Каталонии в Барселоне в поисках документов, связанных с тогда еще готовившимся голосованием. У здания совета – по призыву Куишара и Санчеса — собрались около 40 тысяч человек. Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Несколько машин правоохранительных органов были повреждены протестующими, а сами сотрудники Гражданской гвардии смогли покинуть здание только утром.

Защита ссылается на поддержку таких организаций как Amnesty International и "Всемирная организация против пыток", которые требуют освобождения заключенного, и тоже говорят о "политическом характере" процесса. Адвокат считает, что рассмотрение дела в Верховном суде "не может гарантировать беспристрастности", поскольку "нет возможности обжаловать приговор", и требует передать дело в суд более низкой инстанции – в Высший суд Каталонии.

Кроме того, защита обратилась в ВС с требованием отстранить от дела всех судей, которые его ведут. Причиной стал громкий скандал, разразившийся в Испании. В прессу просочилась переписка в WhatsApp главы фракции Народной партии в Сенате Игнасио Косидо с другими членами верхней палаты парламента от этой партии, в которой он написал, что НП контролирует человека, который должен был стать главой Верховного суда Испании – Мануэля Марчена, он к тому же возглавляет вторую палату ВС – ту самую, которая ведет "каталонское дело".

В результате Марчена, хотя и заявил, что никогда не был инструментом в руках политиков, от должности отказался. Однако поводов, чтобы подозревать судебную систему Испании в отсутствии независимости, эта переписка дала предостаточно. А у защиты обвиняемых в каталонском деле появился козырь для того, чтобы в очередной раз заявить о политическом характере разбирательства.

"Нет никаких гарантий беспристрастности Верховного суда, кроме того, у нас нет возможности обжаловать приговор", — говорит Оливье Петер. Единственная возможность в случае обвинительного приговора в отношении Куишара (в чем защита не сомневается) – обращение в Конституционный суд. Но он рассматривает не дело по существу, а нарушение конституционных прав обвиняемых в ходе предыдущих судебных разбирательств.

"Если приговор там будет подтвержден, мы точно обратимся в суд по правам человека в Страсбурге", — заявил адвокат.

Замглавы женералитета Каталонии Ориол Жункерас и глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии. 27 октября 2017
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Для экс-заместителя главы женералитета Каталонии попросили 25 лет тюрьмы
Вице-президент Òmnium Cultural Марсель Маури заявляет, что "сдаваться раньше времени" он и его сторонники не собираются – они будут добиваться, чтобы "суд проходил не в Мадриде, а в Барселоне", поскольку, по его мнению, "ВС некомпетентен и было много нарушений в ходе процесса". Он также заявляет, что в Испании "отсутствует принцип разделения властей".

В случае обвинительного приговора он прогнозирует "возмущение каталонского общества". "Возмутятся не только сторонники независимости — около 80% населения Каталонии выступают против этой ситуации". Степень возмущения, по его словам, "зависит от тяжести приговора". "Мы всегда говорим о мирном и демократическом характере нашего протеста, но он будет весомым", — добавляет он.

Верховный суд Испании 25 октября завершил судебное расследование в отношении каталонских политиков, которые обвиняются в связи с проведением незаконного референдума о независимости в октябре прошлого года, и объявил о начале судебного разбирательства по существу в отношении 18 обвиняемых.

За время судебного следствия в общей сложности суд отклонил 300 ходатайств обвиняемых, посчитав, что они затянут судебный процесс.

Бывшему лидеру общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Санчесу и главе Omnium Cultural Куишару предъявлены обвинения в организации восстания.

Аналогичное обвинение, а также обвинения в растрате государственных средств предъявлены бывшему заместителю председателя правительства Каталонии Ориолу Жункерасу, экс-спикеру парламента Карме Форкадель, бывшим советникам (членам каталонского правительства) Жоакиму Форну, Жорди Турулю, Жозепу Рулю, Раулю Ромеве и Долорс Бассе.

Еще трем бывшим членам женералитета — Меричель Боррас, Карлесу Мундо и Санти Виле — предъявлены обвинения в растрате госсредств и неподчинении.

Всего следствие велось в отношении 25 политиков, однако семеро из них находятся за пределами Испании. По испанскому законодательству заочно судить нельзя, а европейские ордеры на экстрадицию, выданные судьей ВС Пабло Льяреной, были им же отозваны. Произошло это после того, как Высший суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн 12 июля постановил, что экс-глава правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон, задержанный в Германии, не может быть экстрадирован в Испанию на основании обвинения в организации восстания, но суд признал возможность экстрадиции на основании другого обвинения — в растрате государственных средств.

Участники акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В Каталонии среди сторонников независимости произошел раскол
Из 18 находящихся в Испании политиков девять человек в тюрьме, в том числе бывший заместитель главы женералитета Жункерас и экс-спикер парламента Форкадель. Остальные на свободе. Кроме того, другая судебная инстанция, Национальный суд, рассматривает дела бывшего руководства каталонских силовиков, в том числе экс-главы каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Хосе Луиса Траперо, которому предъявлены обвинения в мятеже.

В так называемом референдуме о независимости, который провели каталонские власти 1 октября 2017 года, приняли участие меньше половины избирателей — 42%, 90% из них поддержали отделение автономного сообщества. Сторонники единой Испании бойкотировали незаконное голосование.

Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент.

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