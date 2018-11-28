Пострадавший после ложной ракетной угрозы на Гавайях подал в суд на штат

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мужчина, который перенес сердечный приступ, когда на Гавайях в январе распространили ложное предупреждение о ракетной угрозе, подал на штат в суд, сообщает издание Star Advertiser.

По данным издания, Джеймс Шон Шилдс и его девушка Бренда Рейчел подали иск против штата и бывшего администратора агентства по чрезвычайным ситуациям Гавайев Верна Мияги за то, что ложная атака привела к сердечному приступу у мужчины и вызвала панику среди жителей штата.

"Предупреждение о надвигающейся ракетной атаке на Гавайи было достаточным фактором для вызова сердечного приступа… у Джеймса Шилдса 13 января. До этого времени у Шилдса не было сердечных заболеваний", — приводит издание слова кардиолога Джона Макгрегора.

В середине января среди жителей Гавайских островов было распространено сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета, людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.