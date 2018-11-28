ЦИК Грузии призвал население к активности на выборах президента

ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии призывает граждан к активности в ходе голосования во втором туре президентских выборов.
Она также призвала всех участников выборов обеспечить проведение избирательного процесса в мирной и стабильной обстановке.
Граждане Грузии в среду во втором туре выборов избирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура, который прошел 28 октября.