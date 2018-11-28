ЦИК Грузии призвал население к активности на выборах президента

Бюллетени в урне на одном из избирательных участков в Тбилиси на выборах президента Грузии. Архивное фото

Бюллетени в урне на одном из избирательных участков в Тбилиси на выборах президента Грузии. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии призывает граждан к активности в ходе голосования во втором туре президентских выборов.

"Напомню, что сегодня нерабочий день. Мы призываем всех граждан к активности и голосованию. Голос каждого из вас очень важен",- заявила спикер ЦИК Анна Микеладзе на брифинге.

Она также призвала всех участников выборов обеспечить проведение избирательного процесса в мирной и стабильной обстановке.

Граждане Грузии в среду во втором туре выборов избирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура, который прошел 28 октября.