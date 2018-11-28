Жителям Пхеньяна покажут современные ленты российских режиссеров

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Неделя российского кино, в рамках которой жители Северной Кореи увидят современные фильмы режиссеров РФ, стартовала в Пхеньяне, сообщает посольство России в КНДР на своей станице в Facebook.

"В старейшем кинотеатре Пхеньяна "Тэдонмун" стартовала Неделя российского кино. Корейские зрители увидят известные художественные ленты последних лет, в частности, фильмы "Ледокол", "Салют-7", "Легенда №17". Картины будут демонстрироваться в четырех лучших кинозалах северокорейской столицы (Международный дом кино, "Рагвон", "Тондэвон", "Тэдонмун")", — говорится в сообщении.

В церемонии открытия Недели кино приняли участие известные деятели искусств КНДР, сотрудники министерства иностранных дел Северной Кореи, Комитета по культурным связям с заграницей и другие. Перед собравшимися выступили начальник Главного управления кинематографии республики Чон Гён Нам и посол России Александр Мацегора.

В октябре в московском кинотеатре "Иллюзион" прошла Неделя корейских фильмов. Обмен лучшими лентами двух стран приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНДР, которое стороны отмечают в этом году. Организаторы мероприятий — российский Госфильмофонд, Главное управление кинематографии КНДР и посольство РФ в Пхеньяне.