Жителям Пхеньяна покажут современные ленты российских режиссеров

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Неделя российского кино, в рамках которой жители Северной Кореи увидят современные фильмы режиссеров РФ, стартовала в Пхеньяне, сообщает посольство России в КНДР на своей станице в Facebook.
В церемонии открытия Недели кино приняли участие известные деятели искусств КНДР, сотрудники министерства иностранных дел Северной Кореи, Комитета по культурным связям с заграницей и другие. Перед собравшимися выступили начальник Главного управления кинематографии республики Чон Гён Нам и посол России Александр Мацегора.
В октябре в московском кинотеатре "Иллюзион" прошла Неделя корейских фильмов. Обмен лучшими лентами двух стран приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНДР, которое стороны отмечают в этом году. Организаторы мероприятий — российский Госфильмофонд, Главное управление кинематографии КНДР и посольство РФ в Пхеньяне.